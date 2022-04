Parco Salute, Lo Russo "stupisce cambio di impostazione"

Il Parco della Salute e della Scienza "è un progetto strategico per Torino, mi stupisce il cambio di impostazione. Dobbiamo insistere sul progetto come modello di un polo che unisce ospedale, formazione, ricerca e innovazione". Ad affermarlo il sindaco, Stefano Lo Russo, a proposito del futuro del progetto dopo la presa di posizione dell'Ordine del Medici e il dibattito avviato con la Regione Piemonte. "Mi sorprende la posizione espressa dalla Regione" sottolinea il sindaco, sostenendo che "sarebbe sbagliato nei confronti della città rallentarlo o trasformarlo in un dibattito sul solo rifacimento di un ospedale, perché vorrebbe dire perdere di vista l'obiettivo strategico e di visione del Parco della Salute. E' interesse della Città - dice - capire quale direzione vuole prendere la Regione sull'erogazione dei servizi sanitari: vale per il Parco della Salute come sulla medicina di territorio". Lo Russo annuncia dunque che "faremo sentire la posizione della Città all'interno della cabina di regia che riunisce tutti i soggetti coinvolti nel progetto".