Iren: Asm Vercelli rinnova cda e approva bilancio

L'assemblea dei soci di Asm Vercelli, società del Gruppo Iren che si occupa di servizi ambientali, idrici ed energetici, ha approvato il bilancio 2021 della società e ha rinnovato i componenti del consiglio di amministrazione di nomina Ireti (Gruppo Iren). Il nuovo Cda ha nominato Paolo Torassa alla carica di amministratore delegato in sostituzione di Andrea Beccuti. Angelo D'Addesio è stato confermato presidente in regime di prorogatio, mentre Christian Zanni e' stato nominato alla carica di vice presidente. Asm Vercelli conferma i risultati positivi raggiunti negli anni precedenti; nel 2021 i ricavi ammontano a 38 milioni di euro, con un Ebitda di 12,5 milioni di euro e l'utile netto a 5,2 milioni. Gli investimenti nel 2021 ammontano a 32 milioni di euro, dedicati al settore idrico, energetico, del gas e dei servizi ambientali, nonché ai nuovi progetti come l'impianto per il riciclo dei rifiuti legnosi e la produzione di pallet a Vercelli. Al netto del 5% dell'utile lasciato a riserva legale, l'assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari al 95% dell'utile di esercizio. Il Piano Iren prevede per il territorio vercellese 500 milioni di euro di investimenti.