Pnrr: interventi per 120 milioni in 45 comuni del Torinese

Il Governo ha approvato i 45 interventi presentati dalla Città Metropolitana di Torino sulla missione Inclusione e Coesione Sociale del Pnrr. Il decreto che assegna le risorse è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Oltre al piano da 113 milioni per la rete delle biblioteche comunali di Torino, è stato approvato quello da 120 milioni costruito dalla Città metropolitana attraverso un complesso processo di programmazione negoziata che ha 45 enti articolati in 5 ambiti territoriali: Carmagnola (7 Comuni per 16 milioni), Grugliasco (18 Comuni per 57 milioni), Ivrea (8 Comuni per 10 milioni), Pinerolo (8 Comuni per 19 milioni) e la Valle di Susa (4 Comuni per 10 milioni). Il termine per l'aggiudicazione dei lavori e' il 30 luglio del prossimo anno, mentre il termine finale e' il 30 giugno 2026. I progetti della Città metropolitana sono rivolti a una popolazione di un milione e 200 mila cittadini e si riferiscono a interventi di valore non inferiore a 50 milioni di euro. Riguardano investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione delle infrastrutture. Nei prossimi giorni la Città metropolitana di Torino insedierà il tavolo di coordinamento dei 45 soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento.