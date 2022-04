Sanità: nelle valli biellesi arrivano nuovi medici di base

Primo passo per superare la mancanza di medici di base nelle valli del Biellese. Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha pubblicato una determina dirigenziale riguardante la graduatoria definitiva di assegnazione di nuovi Medici di Medicina Generale, relativa alle zone carenti residue 2021 di assistenza primaria. Per l'Asl di Biella sono stati sei i dottori assegnati, distribuiti su quattro ambiti territoriali afferenti l'Azienda Sanitaria: due per l'ambito di Andorno Micca, due per l'ambito di Valdilana, uno per l'ambito di Biella e uno per l'ambito di Cossato. Per quanto riguarda i pediatri di libera scelta, è attesa a breve l'assegnazione di un incarico di titolarità nell'ambito di Valdilana.