Open Fiber: Piemonte, altri 6 comuni connessi a fibra ottica

Cresce in Piemonte il numero dei comuni connessi alla fibra ottica di Open Fiber. Sono altri sei, tre in provincia di Biella e altrettanti in quella del Verbano Cusio Ossola, quelli che possono usufruire della connessione Ftth fino a casa. Si tratta di Andorno Micca, Cerrione e Pray (Biella) e di Craveggia, Santa Maria Maggiore e Toceno (Vco). Realizzati oltre 110 chilometri di nuova rete, con 10mila unità immobiliari connesse attraverso un'infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Il piano dell'azienda nelle aree bianche coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia. Solo per citare alcuni edifici pubblici raggiunti dalla nuova infrastruttura oltre a scuole, biblioteche e sedi municipali: a Santa Maria Maggiore è stato collegato il Museo dello Spazzacamino della Valle Vigezzo, unico in Italia, e ad Andorno Micca l'unità locale La Bursch della comunità montana Valle Cervo che è la seconda vallata per lunghezza della zona biellese.