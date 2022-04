Eurovision: ripresa vendita biglietti, sold out gran finale

Nuova caccia al biglietto per l'Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Da questa mattina alle 10 è disponibile una seconda tranche di ticket per tutti gli spettacoli della kermesse canora, ma in meno di un'ora la finalissima è andata esaurita. "Grand Final now sold out" twitta l'account ufficiale di Eurovision, ricordando che sono invece ancora disponibili i tagliandi per assistere a tutti gli altri show che animeranno il palco del Pala Olimpico.