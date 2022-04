AMBIENTE

Una Torino a emissioni zero

Il capoluogo è tra le cento città europee vincitrici di una call europea per la neutralità climatica. In palio un finanziamento complessivo da 360 milioni. Lo Russo: "Premiata la capacità di fare proposte di valore"

Torino è una delle 100 città europee che si impegnano a diminuire le emissioni entro il 2030 diventando anche “Mission Cities”, hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico ed esempio virtuoso per tutte le altre città europee. Torino è infatti risultata fra le vincitrici della call europea annunciate oggi dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La candidatura è stata presentata a gennaio: “È stata premiata la capacità di avanzare proposte di valore e di grande qualità” dice il sindaco Stefano Lo Russo, per il quale “è una grande sfida quella della sostenibilità ambientale e le città ricoprono un importante ruolo per costruire comunità green. Appena insediati ci siamo messi subito al lavoro per non farci sfuggire l’opportunità di poter avere risorse disponibili sull'ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini. È una grande sfida quella della sostenibilità ambientale e le Città ricoprono un importante ruolo per costruire comunità più green”.

Le Mission Cities riceveranno 360 milioni di euro di finanziamento Horizon Europe per il periodo 2022-2023 per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica. Le azioni riguarderanno la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la pianificazione urbana verde. A livello locale, la Città sta già iniziando il dialogo con le principali istituzioni e partner strategici del territorio per portare avanti in maniera congiunta le azioni che potranno permettere di raggiungere l’ambizioso traguardo della neutralità climatica. Soddisfatta anche l’assessora alla Transizione ecologica e digitale e alle Politiche per l'ambiente, Chiara Foglietta. “La selezione – dice – è frutto della capacità di fare rete e sistema fra differenti attori e pone la città di fronte a una delle sfide più avvincenti per il prossimo decennio. Oggi abbiamo strumenti in più per scrivere il futuro di Torino”.

La Città di Torino, insieme alle altre 99 città europee, sarà sostenuta e guidata in questa sfida dal Mission Board for climate-neutral and smart cities della Commissione Europea, attraverso un processo multilivello e co-creativo che sarà formalizzato in un Climate City Contract, adattato ad ogni città. La Mission Board è pienamente ancorata alla strategia europea del Green Deal per rendere l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Oltre a Torino, premiate le proposte di Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e Roma.