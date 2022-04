Ucraina: Cirio, in Piemonte accolti 9 mila rifugiati

"Noi abbiamo fatto fin dal primo giorno la nostra parte costituendo un comitato di crisi" e ospitato "circa 9 mila persone" in fuga dalla guerra. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni e dopo il suo incontro di ieri con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Abbiamo ulteriormente condiviso questo impegno comune che deve essere un impegno davvero a tutti i livelli" perché "quando si parla di pace, ognuno di noi deve fare la propria parte", ha detto Cirio. Inoltre, si deve "fare una riflessione comune sull'importanza di lavorare per un progetto europeo di una forza armata europea, che possa essere posta a difesa dei confini della nostra Europa e anche degli impegni che ogni Stato membro mette all'interno del proprio bilancio per gli armamenti e gli eserciti", ha aggiunto Cirio.