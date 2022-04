Aeroporto Torino, 42 milioni al territorio nel 2021

Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Caselle, ha distribuito al territorio e alla comunità - dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione, finanziatori e azionisti - 42 milioni di euro nel 2021 e ha investito più di 5 milioni in infrastrutture e impianti, con un impatto dell'attività dello scalo equivalente, secondo le stime dell'Aci Impact Calculator, a circa 18.000 posti di lavoro. I dati emergono dal bilancio sociale approvato dal consiglio di amministrazione. Soprattutto grazie all'apertura della base Ryanair da novembre 2021 la connettività è aumentata con l'aggiunta di 19 rotte, di cui 17 internazionali. Il gruppo ha anche reso pubblica la roadmap di sostenibilità ambientale e radunato tutti i progetti realizzati e futuri sotto il brand Torino Green Airport, con un piano di comunicazione dedicato. Tra i progetti quello per la realizzazione di una fuel cell hydrogen-ready in assetto cogenerativo e le iniziative di economia circolare e di tutela della biodiversità. L'Aeroporto di Torino nel 2021 ha contribuito al superamento dell'emergenza sanitaria mettendo a disposizione della Asl l'infrastruttura dello Ski Terminal per l'allestimento di un hub vaccinale a servizio dei territori limitrofi. Aperto ad aprile 2021, ha somministrato complessivamente oltre 113 mila dosi ai cittadini. "Nel 2021 l'impegno dell'Aeroporto di Torino verso la comunita' e il territorio in un'ottica di sviluppo sostenibile e' stato concreto. Sebbene lo scorso anno sia stato ancora influenzato, anche sul fronte della redditività, dal perdurare delle difficoltà dovute all'emergenza Covid-19, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance sono rimasti sempre al centro del nostro operato". commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.