Covid: in Piemonte 3.718 nuovi casi, -19 ricoverati

Sono 3.718 i nuovi casi di Covid in Piemonte nell'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività è del 12,4%, con l'esito di 29.978 tamponi diagnostici di cui 27.163 test antigenici. In calo, -20, i ricoverati nei reparti ordinari, in tutto 785 mentre in terapia intensiva i pazienti sono 19, uno in più rispetto a ieri. Tre i decessi.