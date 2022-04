Mangiardi civich supremo

Dicono che… sia stato avvistato ieri a Palazzo Civico per un fugace incontro con il sindaco Stefano Lo Russo e la sua vice Michela Favaro: una visita, a quanto pare, per accettare un incarico che presto verrà formalizzato. Secondo spifferi di via Milano, infatti, Roberto Mangiardi sarà il nuovo capo della polizia municipale di Torino. Classe 1962, è stato già vice comandante dei civich con Sergio Chiamparino sindaco dal 2001 al 2007, prima di migrare a Genova. Nel 2012, quando era a capo del comando sotto la Lanterna, ricevette il benservito dall’allora neo eletto sindaco Marco Doria, che riteneva da buon genovese dal braccino corto troppi i 140mila euro del suo stipendio. Così Mangiardi è ritornato a Torino dov’è stato per un decennio dirigente del settore Commercio. Ora è pronto a indossare di nuovo la divisa per un incarico reso ancor più prestigioso dalla riorganizzazione della macchina comunale varata a fine marzo dalla giunta in cui è previsto che il comandante della municipale assuma anche la guida di una delle quattro macroaree di competenza in cui sarà suddivisa la burocrazia cittadina. Mangiardi, nel suo nuovo ruolo, risponderà direttamente al primo cittadino ed entra – assieme al direttore generale Alessandra Cimadom e ai vertici delle altre tre aree – nel Codir, il Comitato di direzione formato dai massimi dirigenti del Comune.