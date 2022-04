Parco Salute, Fregolent (Iv) "giusto mantenere progetto"

"Finalmente il Presidente Cirio dimostra buon senso affermando che la Città della Salute a Torino manterrà il suo progetto originario e smentendo quindi le affermazione del suo assessore Icardi che aveva parlato di spezzettare le differenti attività". Così, in una nota, la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent. "Ancora una volta Icardi dimostra di non essere all'altezza del ruolo e andrebbe sostituito immediatamente per il bene della Regione", conclude Silvia Fregolent.