Aborto: Pd-Se, si verifichi legittimità atto Regione Piemonte

"Il ministero della Salute impugni la leggina anti aborto della Regione Piemonte e tuteli la salute delle donne e la loro dignità". Lo chiedono le capogruppo di Pd e Sinistra Ecologista al Comune di Torino, Nadia Conticelli e Alice Ravinale, che hanno presentato una mozione "perché si ponga fine al più presto, se necessario anche attraverso una verifica di costituzionalità, a questa indecorosa speculazione demagogica sulla genitorialità, la salute riproduttiva delle donne e le delicate scelte che riguardano l'autoderminazione e la salute delle persone, messa in atto dall'assessore Marrone, ma sostenuta comunque dal presidente Cirio e dalla maggioranza di centrodestra". All'indomani dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, le due consigliere contestano che "nello stesso bilancio in cui mancano le risorse per consentire l'accesso universale alle prestazioni sanitarie e le liste d'attesa sono diventate intollerabili, la Regione stanzia 400 mila euro per associazioni private pro vita che, secondo quanto dichiarato dall'assessore, serviranno 'a far nascere 100 bambini in più'. Trattare la questione delle maternità e della fragilità economica e sociale delle donne con una sorta di riffa per chi sceglie di non abortire - concludono -, è umiliante per tutti, uomini e donne".