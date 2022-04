Piemonte, via libera a fondi Fsc per impianti a fune

La Conferenza Stato-Regioni ha accolto la proposta del Piemonte per dare il via libera all'uso dei fondi Fsc per gli impianti a fune. E' stata così vinta la battaglia di chi chiedeva che per il potenziamento degli impianti a fune italiani potessero essere usate anche le ingenti risorse europee del Fondo sviluppo e coesione. La battaglia e' partita dal Piemonte in quanto terra olimpica e di lunga tradizione per tutti gli sport outdoor. "E' un risultato estremamente importante per cui il Piemonte si e' battuto - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - perché ne va della tutela di un patrimonio di infrastrutture indispensabile per garantire la vita economica delle nostre montagne e di coloro che ci vivono".