Banche: Vivibanca, +9% utile netto 2021

Vivibanca, istituto bancario privato e indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto oltre che nella raccolta online sul mercato retail, ha chiuso l'esercizio 2021, nonostante la pandemia, con un utile netto di 4,4 milioni, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. I risultati sono stati approvati dall'assemblea degli azionisti che hanno anche dato il via libera alla politica di remunerazione e alla politica di incentivi per amministratori e dipendenti. "Le acquisizioni avvenute nel 2021 e il consolidamento del nostro posizionamento sul mercato, grazie anche alla chiusura dell'accordo con Cassa di Risparmio di Cento e la successiva integrazione di I.Fi.Ve.R ci hanno permesso di confermare il trend positivo registrato negli ultimi anni, crescendo in termini di volumi erogati" spiega Germano Turinetto, presidente del Gruppo Bancario ViViBanca. "Ora ci aspetta la sfida più importante: raggiungere i traguardi ambiziosi inseriti nel piano Industriale 2022-2024 Specializzazione, crescita e sostenibilità, recentemente approvato dal consiglio di amministrazione della Banca, e riuscire così a posizionarci tra i primi player nel settore della cessione del quinto" aggiunge il direttore generale Antonio Dominici.