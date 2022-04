Covid: 3.402 positivi in Piemonte e 6 morti, ricoveri in calo

Sono 3.402 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte. Si tratta dell'11,2% dei 30.279 tamponi effettuati. Sei i decessi. Secondo quanto riporta il sito internet della Regione Piemonte, i ricoveri sono in calo: quelli ordinari sono 773 (-12), quelli in intensiva 17 (-2).