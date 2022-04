Riapre al pubblico il Forte Albertino a Vinadio

Riapre al pubblico, domenica 1° maggio, il Forte Albertino di Vinadio (Cuneo), grazie al lavoro svolto da Fondazione Artea, con il Comune. E subito prende il via il progetto “Total Forte”, una delle nuove proposte 2022, che prevede la visita guidata ai tre fronti difensivi della fortezza, organizzata ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, al costo di 15 euro, ridotto 13. Per il tour, della durata di circa cinque ore, è consigliato il pranzo al sacco ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0171 959151 - 328 2032182. Sono diverse le opzioni di ingresso al Forte di Vinadio: "Montagna in movimento" e "Messaggeri alati" al costo di 7 euro intero e 5 ridotto, "visita guidata al Forte" a 8 euro intero e 6 ridotto, "Vinadio Virtual Reality" con tariffa unica a 3 euro, oppure il cumulativo dell'intera offerta a 13 euro intero e 10 ridotto. Il costo del percorso di visita per famiglie con bambini "Mammamia che Forte!", invece, varia in base al numero dei componenti: 12 euro per tre persone, 15 euro per quattro e 17 euro per cinque persone. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a info@fortedivinadio.com, tel. 0171 959151 - 328 2032182 oppure consultare il sito www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org.