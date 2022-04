Cinema e tv, 700mila euro Por Fers alle imprese del settore

Piccole e medie imprese piemontesi del settore cinema e tv riceveranno 744.293 euro di fondi intercettati dalla Regione sulla linea dei Por Fers che saranno assegnati con un bando tramite 'Piemonte Film Tv Fund', la piccola cassaforte di Film Commission nata per sostenere la produzione audiovisiva cinematografica e televisiva Piemontese. Lo sportello sarà accessibile per un mese, dal 16 maggio al 16 giugno, sul portale della Regione Piemonte accedendo alla sezione Bandi. L'iniezione di liquidità - spiega una nota della Regione Piemonte - servirà a irrobustire i bilanci delle aziende, in questo caso a sostenere spese di vitto e alloggio per tecnici, operatori e videomaker in trasferta nei luoghi piemontesi dove si realizzano le produzioni. L'azione della Regione risponde all'esigenza di rendicontare spese per il personale fino ad ora escluse dagli aiuti pubblici dedicati al comparto. "Questo aiuto è un modo per sostenere le società di un settore che ha vissuto una stagione critica - spiegano gli assessori alla Cultura e alle Attività produttive, Vittoria Poggio e Andrea Tronzano - con la parziale interruzione delle attività a causa della pandemia, un comparto potenzialmente in espansione stando alle previsioni di Film Commission che ha calcolato una attivazione di risorse di 21 milioni a fronte dei 4,6 impiegati da quando è stato attivato il fondo, praticamente un ritorno pari a cinque volte l'investimento effettuato. A cui adesso si aggiunge la nuova dotazione di 744.293 euro".