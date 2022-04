"Stazioni Sicure", controllate 923 persone tra Piemonte e VdA

Sono 923 le persone controllate, e 213 i bagagli ispezionati, in Piemonte e Valle d'Aosta nell'ambito dell'operazione “Stazioni Sicure” promossa dal Servizi Polizia ferroviaria a livello nazionale, che nelle due regioni ha visto impiegati 105 operatori Polfer. Sono state 50 le stazioni interessate dai controlli straordinari nelle province di entrambe le regioni, con particolare attenzione negli scali di arrivo e partenza dei convogli internazionali provenienti da Svizzera e Francia che giungono nel territorio nazionale. Gli agenti hanno effettuato mirati servizi di vigilanza, implementando il dispositivo ordinario, per incrementare i livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie di competenza, sia nelle stazioni principali che in quelle impresenziate, lungo le tratte ferroviarie con pattuglie automontate e a bordo treno. I controlli sono stati estesi ai bagagli al seguito mentre, presso il deposito presente nella stazione di Torino Porta Nuova, sono state verificate le corrette procedure di ricezione e custodia. Nella principale stazione cittadina i servizi sono stati effettuati, congiuntamente, al personale delle Unità cinofile.