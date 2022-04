1° maggio: imprese incontrano studenti, due giorni a Torino

Avvicinare ancora di più la scuola e il mondo del lavoro. Con quest'obiettivo studenti e aziende si incontrano il 2 e 3 maggio alla Piazza dei Mestieri di Torino, luogo di formazione professionale. L'iniziativa è dell'Istituto Santorre di Santarosa con Anpal Servizi Spa e l'Agenzia per il lavoro Synergie, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, Obiettivo Orientamento Piemonte e con il patrocinio del Comune di Torino. Le imprese e aziende illustreranno ai ragazzi i profili professionali più ricercati e le competenze che occorre sviluppare per essere pronti al mondo del lavoro in uno scenario di grande trasformazione. Un focus apposito sarà dedicato alla parità di genere e alle competenze Stem (informatiche e scientifiche). "E' ormai imprescindibile costruire un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, in modo che i giovani possano orientarsi avendo tutte le informazioni utili per fare scelte determinanti per il proprio futuro", spiega Giuseppe Garesio, amministratore delegato di Synergie Italia. Tra le aziende presenti Diasorin, L'Oreal, Iren, Gruppo Pattern, Sargomma, Procemsa, Edison la Fenice, Candioli Pharma, Laemmegroup, Gruppo Bracco, Gelato Club spa.