Vino: apre enoteca Albugnano, la 15/a del circuito regionale

E' il quindicesimo punto del circuito delle Enoteche regionali. Aprirà sabato 7 maggio al pubblico l'Enoteca dell'Albugnano, istituita con l'obiettivo di promuovere le eccellenze enogastronomiche e anche il patrimonio storico della collina torinese e del nord astigiano. Alla partenza hanno aderito 25 produttori, di Albugnano doc, Freisa d'Asti, Chieri Doc, la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Doc, Barbera d'Asti docg e tutte le altre denominazioni di origine, oltre al Comune di Albugnano. "L''inaugurazione del 7 maggio sancisce l'inizio di un percorso che vedrà nell'Enoteca Regionale dell'Albugnano un amplificatore degli innumerevoli tesori di un'area del Piemonte ricca di storia, di cultura e di eccellenze artigianali ed enogastronomiche - spiega Giancarlo Montaldo, presidente dell'Enoteca Regionale dell'Albugnano -. Attraverso la valorizzazione dei vini e degli altri prodotti agroalimentari, vogliamo promuovere il territorio nella sua globalità ed evidenziare i suoi punti di forza, a partire dalle ricchezze naturali, paesaggistiche, umane, fino alle tradizioni storiche, artistiche e architettoniche. Penso, in particolare, all'arte romanica, di cui queste colline sono una delle culle di eccellenza a livello piemontese e italiano". Sede dell'Enoteca di Albugnano è l'ex scuola elementare Camilla Serafino, nel cuore del borgo piemontese, definito "il balcone del Monferrato" per la sua altitudine (549 metri) e per il panorama che offre dal Belvedere che si affaccia sulle colline del Basso Monferrato e gran parte dell'arco alpino occidentale. L'edificio è stato messo a disposizione dal Comune di Albugnano e ristrutturato con il contributo dell'assessorato al Turismo della Regione Piemonte.