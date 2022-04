Covid: in Piemonte -26 ricoverati, 3.023 nuovi casi

In calo i ricoverati Covid in Piemonte: sono 15 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), 749 negli altri reparti (-24). I nuovi casi positivi sono 3.023, con un tasso dell'8,1% rispetto ai 37.212 tamponi diagnostici di cui 34.596 test antigenici. Sei i decessi.