SACRO & PROFANO

Un trenino per il nuovo vescovo. Dal Sinodo invito alla "adultità"

Festa alla facoltà teologica per il congedo di don Repole. Animatore il liturgista "creativo" don Tomatis, probabile ausiliare. Circola la bozza di sintesi delle assemblee diocesane: solito campionario d'antan del progressismo cattolico. Pronta la Bose 2

Si potrebbe dire che, come nella celebre canzone, per il nuovo arcivescovo, «il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va…». Si racconta che durante la grande festa organizzata dalla facoltà teologica per dare il saluto d’addio al suo direttore e docente, sotto il porticato dell’antico seminario metropolitano, a un certo punto sia partito un simpatico “trenino” al quale Sua Eccellenza Roberto Repole, forse perché incombevano su di lui gli sguardi severi dei busti dei suoi predecessori, non si è però unito, al contrario dei seminaristi che invece hanno manifestato tutto il loro entusiastico e giovanile apporto. L’idea del trenino è stata – e non poteva essere altrimenti – di don Paolo Tomatis, teorico della creatività nella liturgia e che voci interne indicano quale futuro vescovo ausiliare. Avremo così – ed effettivamente ancora mancava – il “trenino liturgico”, magari condotto al rimo della bachata sudamericana. Al di là dell’innocente episodio, da alcuni significativi segnali, si può intuire che la strategia comunicativa del nuovo arcivescovo verso i preti – soprattutto quelli non appartenenti alla sua corrente – sarà tutta giocata sull’empatia, tesa a marcare la distanza con l’atteggiamento del predecessore, assai poco effusivo. Alcuni ne hanno già avuta la prova e ne sono rimasti contenti. Una captatio benevolentiaea buon mercato che molti però, abituati all’aridità di Cesare Nosiglia, hanno assai gradito. Il quale Nosiglia concluderà invece il suo episcopato in forma pubblica dove più si trova a suo agio e cioè non sul pergamo della cattedrale ma sul palco del 1° Maggio in piazza San Carlo e fra le bandiere del sindacato di cui è stato, specialmente negli ultimi tempi, un valido supporter. Gli applausi sono garantiti.

L’ex guru di Bose ha dunque finalmente parlato dell’acquisto della cascina di Albiano d’Ivrea, ridente località a pochi chilometri dalla comunità da lui fondata nel 1965 e dove, cessato l’«esilio» e lasciato il suo buen retirosulla collina torinese, potrà finalmente «vivere in pace», raccogliere i fedelissimi e continuare a coltivare l’ecumenismo fra le chiese e confessioni cristiane che però – secondo i maliziosi – proprio nella vicenda di Bose ha mostrato tutti i suoi limiti. Fratel Enzo Bianchi ha comunicato che sono aperte le sottoscrizioni per sopperire ai costi di ristrutturazione della cascina il cui acquisto, insieme ai terreni circostanti – si dice – sia costato alcuni milioni di euro. Egli stesso ha precisato che la nuova struttura si configura come un centro di spiritualità e di ospitalità e che non è sua intenzione – visti i precedenti – dare vita a una comunità «canonicamente riconosciuta». Insomma, la comunità – se così si potrà chiamare – si configurerebbe come una «associazione privata di fedeli», quella figura canonica alla quale – ironia della sorte – sono costretti a ricorre per sopravvivere le comunità tradizionaliste colpite dai fulmini del Vaticano. Sarebbe a questo proposito interessante conoscere i termini dell’atto costitutivo, registrato nello studio del notaio Andrea Ganelli, mentre sono noti i nomi dei componenti del comitato promotore dell’impresa fra cui spicca l’ex sindaco di Torino Valentino Castellani, assieme a vari bei nomi della borghesia professionale e imprenditoriale progressista, dal mago dei trapianti di fegato Mauro Salizzoni al top manager Corrado Colli. Nonostante le generiche assicurazioni a contrariisdell’ex priore – il quale ha appena compiuto 79 anni – l’impressione diffusa è che stia per nascere una “nuova Bose”, se non “l’anti Bose” da dove negli ultimi cinque anni, durante il priorato di Luciano Manicardi, sarebbero già usciti 37 fratelli e sorelle e molti ospiti avrebbero abbandonato la comunità. Fra non molto, essi potranno essere accolti ad Albiano, a poca distanza dalla Serra d’Ivrea e sarà inevitabile se non la concorrenza, almeno il confronto fra le due comunità generate dallo stesso fondatore.

Sta circolando – in forma non definitiva – la bozza di sintesi dei contributi raccolti nella prima fase «narrativa» del cammino sinodale della diocesi di Torino. I contributi per la sua redazione, arrivati da 37 parrocchie e da alcuni gruppi e movimenti, rappresentano quindi il risultato di una consultazione assai parziale ma gli indirizzi di fondo che dal documento emergono sono piuttosto chiari. Terminata la lettura – assai indigesta – sembra di aver fatto un tuffo negli Anni Settanta del Novecento con tutti i motivi ispiratori di un progressismo cattolico che da allora ripete – con qualche riverniciatura – sempre le stesse cose, le stesse formule e le stesse ricette e con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Di tale campionario ideologico, parleremo nei prossimi articoli, dopo aver ascoltato i primi interventi del nuovo arcivescovo. Per adesso bastano alcuni cenni. Secondo la sintesi sinodale, il problema di fondo della Chiesa non è la conversione personale ma «nella prospettiva della riduzione del numero dei parroci e dell’ampliamento delle parrocchie». La formazione deve essere rivolta primariamente «all’adultità» affinché si «superi la fissità del concetto e della morale», in un dialogo – altra parola nuova! – da avviare con un «confronto profetico» in una Chiesa che non si senta «depositaria dell’unica verità, al passo se non in anticipo con i tempi, non rigida» e «non collusa politicamente». I laici impegnati, naturalmente adulti, dovranno essere sostenuti «in ambito politico, nel sociale, nella ricerca, nell’educazione, nella tutela dei diritti e dell’ambiente». Del tema della difesa della vita, come si vede, non vi è traccia. Forse perché coloro che vi si impegnano, completamente ignorati e mal visti, appartengono a quelle altre «sensibilità» che il documento, a parole, vorrebbe coinvolgere proponendo la categoria – ripetuta fino alla noia – dell’ascolto, ma che non trova in esso invece alcun riscontro. Quelle «voci dal limite che hanno bisogno di essere ascoltate» pare appartengano soltanto al mondo dei credenti Lgbt, delle famiglie «irregolari», delle persone di diverso orientamento sessuale. Il denunciato «debito di ascolto» della Chiesa funziona, insomma, soltanto a senso unico. Eppure non sarebbero unicamente “quattro gatti” – peraltro più o meno come quelli auditi – coloro che avrebbero qualche «divergenza di opinione» e anche un giudizio diversamente orientato. Il «Noi siamo Chiesa» pare esista però soltanto a sinistra e chi la pensa diversamente sembra essere l’unica categoria di umani che necessita di conversione e – parola deprecata! – proselitismo.

Tanto per tornare agli Anni Settanta, nel documento si ritiene urgente «eliminare lo scandalo di avere cappellani militari che sono stabilmente inseriti nell’esercito» e si auspica il superamento del Concordato al fine di arrivare «ad un vero Stato laico sradicando ogni possibilità, ancora forte, di Stato confessionale». Senz’altro da condividere è il rilievo circa l’eccessivo peso sul «fare» che segna le comunità ma la risposta del documento torna sempre al funzionalismo, al cambiamento di quella «forma di Chiesa» che, rispetto ai ministeri auspica, proprio oggi che vi è – specialmente fra i giovani – una disperata ricerca e fame di sacro, la necessità della loro desacralizzazione chiedendo poi «con forza l’ammissione delle donne al diaconato e al presbiterato» e inoltre «che i presbiteri siano scelti tra uomini sposati,superando così il celibato obbligatorio».La drammatica situazione delle confessioni protestanti, che hanno ormai da tempo percorso tale strada, non sembra dunque avere proprio nulla insegnato. Se queste sono le premesse, il sinodo parte sotto il segno di un déjà-vu piuttosto stanco.

A risollevare gli animi, ieri, in occasione della festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, è venuto a fare visita alla Piccola Casa della Divina Provvidenza il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ed è stato un momento di grande festa culminata nella Messa solenne in cui il porporato ha ringraziato «l’impegno generoso di coloro che si sono adoperati instancabilmente a servire la Vita» incontrando poi alcuni profughi ucraini. È seguita poi l’inaugurazione della Rsa Frassati che porta il numero totale dei posti per anziani a disposizione nelle tre strutture presenti nel Cottolengo a 420. Tale risultato è dovuto in gran parte al dinamismo e all’iniziativa del Padre generale della Piccola Casa don Carmine Arice – molto impegnato anche sul fronte della bioetica – e che durante il suo mandato di superiore della famiglia cottolenghina ha rinnovato e modernizzato le strutture elevando la qualità dei servizi di quello che resta non solo il fiore all’occhiello, ma uno dei capisaldi della Torino cattolica.