1° Maggio: torna corteo Torino, Lo Russo "capitale del lavoro"

"Torino è una delle capitali del lavoro del nostro Paese. Crediamo fondamentale essere oggi qui, in questa giornata di festa, dopo due anni di pandemia". Così il sindaco Stefano Lo Russo, in testa al corteo del Primo Maggio che torna a sfilare per le vie del capoluogo piemontese. Il primo cittadino tornerà a parlare dal palco di piazza San Carlo, al termine della manifestazione. "Su come il governo sta immaginando di sostenere l'industria - aggiunge - è un dibattito aperto. Quello dei salari è uno dei temi centrali nella discussione sulle politiche del lavoro. Alla fine credo si arriverà a una sintesi positiva, nel rispetto dei ruoli di ciascuno".