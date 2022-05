1° Maggio: Cisl Torino, c'è voglia di rilancio e di riscatto

"Nel Primo Maggio di Torino c'è tanta voglia di riscatto e di rilancio. Dobbiamo costruire le condizioni per dare una prospettiva di crescita al nostro territorio partendo dai punti di forza che abbiamo e utilizzando al meglio i soldi del Pnrr". Così il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco, che sfila in corteo per le vie di Torino. "Al centro di questo Primo Maggio ci sono i temi della pace, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della difesa e dell'aumento delle retribuzioni per contrastare il carovita e il caro energia - aggiunge -. Diciamo anche no al lavoro povero, al lavoro precario e al lavoro senza diritti".