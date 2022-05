1° Maggio: tensioni al corte Torino con gli antagonisti

Ancora tensioni al corteo del 1° Maggio a Torino. Lo spezzone degli antagonisti che è in coda all'inizio di via Roma ha cercato utilizzando i bastoni di bandiere e striscioni di sfondare il cordone di polizia per raggiungere il palco istituzionale dove sono in corso gli interventi delle istituzioni. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento mentre i militanti dei centri sociali, tra il lancio di fumogeni, hanno gridato "via la polizia" e "vergogna".