1° Maggio: Cirio, il lavoro deve esserci ma dev'essere sicuro

"Parlando di lavoro prendo in prestito un'affermazione che sento spesso dal tavolo delle organizzazioni sindacali, che voglio ringraziare per il lavoro prezioso che stiamo facendo insieme, ossia che il lavoro deve esserci ma deve essere un lavoro buono. E in questo aggettivo dobbiamo trovare il significato della manifestazione di oggi, del Primo Maggio di oggi, buono perché sia stabile, rispetti le aspettative lavorative di chi lavora e buono perché sia sicuro". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha celebrato la Festa dei Lavoratori a Vinovo perché "qui, grazie al lavoro dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, da anni si celebra un Primo Maggio dedicato alla memoria e alle riflessioni sulla sicurezza sul lavoro". "E allora l'impegno di oggi - sottolinea Cirio - è quello, insieme alle organizzazioni sindacali con cui mi sono confrontato, ad attivare un programma che riguardi anche il Piemonte e che ci possa permettere l'anno prossimo, in questa giornata, di portare dei dati che dimostrino concretamente che abbiamo fatto un passo in più. E fare un passo in più - conclude - vuol dire difendere la vita, difendere quel diritto al lavoro che la Costituzione ci richiama ma che deve essere un lavoro buono".