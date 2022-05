Ramadan: messaggio del sindaco Lo Russo

"Oggi festeggiamo la fine del mese del Ramadan. Purtroppo a causa della pandemia non riusciamo a trovarci in presenza in tanti ma ci tenevo davvero a porgere il mio auguri per una buona ripartenza a tutti le torinesi e i torinesi di religione musulmana. Si apre una nuova stagione della nostra città di cui saremo tutti protagonisti. Eid Mubarak". Così, in un messaggio su Fb il sindaco, Stefano Lo Russo in cui sottolinea che "Torino celebra le diversità e oggi voglio rendere omaggio alle comunità musulmane della città e di tutto il mondo in occasione della festa di fine Ramadan".