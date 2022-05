Agenzia Piemonte Lavoro e Susa, nel 2024 nuovo centro impiego

Nel 2024 Susa avrà un nuovo Centro per l'impiego. Lo prevede l'accordo siglato oggi tra la Città e l'Agenzia Piemonte Lavoro nella sala del Consiglio comunale di Susa, alla presenza del sindaco Pier Giuseppe Genovese, dell'assessore comunale al Bilancio Giuliano Pelissero, della direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Federica Deyme e del responsabile del Centro per l'impiego di Susa, Davide Castelmezzano. L'accordo prevede che a conclusione dei lavori l'attuale Centro per l'impiego si trasferisca nella nuova sede di corso Trieste 17, presso l'ex scuola elementare, nell'edificio di proprietà del Comune di Susa. Fino ad allora il pubblico potrà continuare a rivolgersi agli uffici di via Martiri della libertà. Nell'ambito della convenzione, Agenzia Piemonte Lavoro si impegna a intervenire con un finanziamento di 630mila euro per la progettazione e la realizzazione della nuova sede. Il comune di Susa si occuperà dell'attuazione del processo di progettazione, dell'affidamento dei lavori e della loro esecuzione. "L'accordo consentirà di implementare le politiche attive del lavoro sul territorio della Valle di Susa e di valorizzare un'area del centro storico della città", commenta il sindaco Genovese. Per Federica Deyme, avere una nuova sede per il Centro per l'impiego "significa anche accogliere i cittadini in una struttura degna dell'attenzione che meritano".