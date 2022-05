Comunali: Cirio, nel Cuneese creata classe dirigente nuova

"In questi anni di lavoro sul territorio anche nel Cuneese si è creata una classe dirigente nuova, forte, coesa, fatta di persone che credono nel 'modello Cuneo', ovvero un territorio che ha saputo essere eccellente anche senza infrastrutture e collegamenti. È successo grazie a un centrodestra compatto nei momenti che contano, che individua candidati capaci di mettersi a disposizione delle istituzioni, dei cittadini, delle comunità, non che fanno della politica una professione a tempo pieno". Così ha spiegato stamane (lunedì 2 maggio) a Cuneo il presidente del Piemonte Alberto Cirio, prendendo parte alla presentazione ufficiale del candidato sindaco del centro destra per il capoluogo, Franco Civallero: 71 anni, imprenditore, manager in pensione, attivo nell'associazionismo sportivo e nel volontariato, che sarà sostenuto da 5 liste. Con Cirio e Civallero hanno parlato anche i segretari provinciali di Lega (il senatore Giorgio Bergesio) e Fratelli d'Italia (l'ex assessore regionale William Casoni) e Paolo Greco (segretario regionale Udc) oltre ai parlamentari Monica Ciaburro (Fdi) e Falvio Gastaldi (Lega).