1° Maggio: rapporto Digos, riconosciuti 150 antagonisti

Una prima notizia di reato sugli scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo del primo maggio è stata inoltrata in procura dalla Digos. Al momento non risultano denunce formali. Gli investigatori però hanno individuato almeno 150 persone di area antagonista e nei prossimi giorni, attraverso testimonianze e filmati, lavoreranno per accertare le eventuali e rispettive responsabilità. Le forze dell'ordine ieri hanno preso in consegna diversi bastoni del cui sequestro ora dovrà occuparsi l'autorità giudiziaria.