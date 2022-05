Cala numero imprese nel Piemonte nord orientale

Nel primo trimestre 2022 lo scenario economico per il tessuto produttivo del Piemonte Nord Orientale appare complesso: l'inizio del conflitto in Ucraina ha ulteriormente inciso sui rincari energetici, rendendo ancora più difficoltoso l'approvvigionamento delle materie prime. Secondo i dati della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi, nelle quattro province dell'Alto Piemonte sono nate, tra gennaio e marzo 2022, 1.233 imprese, dato inferiore alle 1.284 iscrizioni dello stesso periodo del 2021. Le cessazioni sono state 1.458, contro le 1.236 del primo trimestre 2021, per un totale di imprese registrate che al 31 marzo ammonta a 74.360 unità. Il tasso di crescita globale registra una contrazione pari al -0,30%. Tra i territori emergono differenze: il Verbano Cusio Ossola segna il tasso di crescita più basso (-0,65%), seguito da Biella (-0,38%); Vercelli (-0,22%), mentre Novara registra la minore contrazione (-0,15%). "La forte incertezza di questo momento storico - spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - influenza le scelte aziendali, anche sul fronte dell'apertura e chiusura di imprese, e richiede interventi volti a rimuovere gli ostacoli che frenano lo svolgimento dell'attività produttiva per scongiurare possibili recessioni".