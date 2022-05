DIRITTI & ROVESCI

Coppie omogenitoriali, scaricabarile di Lo Russo e il muro della destra

Il sindaco di Torino chiede un intervento del Governo per sanare la situazione degli 83 bimbi registrati in questi anni da Palazzo Civico. La "scappatoia" di Giorgis (Pd) e il no di FdI e Lega. Il nodo dell'utero in affitto e l'esigenza di tutelare il minore

“È necessario trovare soluzioni legislative che tutelino i diritti fondamentali dei minori nati e di quelli che nasceranno”. Sulla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali il sindaco Stefano Lo Russo lancia palla a Roma e chiede un intervento del Governo perché mai come in questo caso Torino è al centro di un dedalo politico, amministrativo e giudiziario. C’è da normare ciò che oggi non è normato, ma soprattutto c’è da far uscire dal limbo quegli 83 bimbi che secondo il Comune hanno due genitori dello stesso sesso, ma per il diritto italiano ne hanno uno solo. Per questo, dopo lo stop imposto dal Prefetto, il primo cittadino ha bloccato le trascrizioni e questa mattina ha convocato i parlamentari torinesi assieme all’assessore a Diritti e Pari opportunità Jacopo Rosatelli e al presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo. “Si tratta di un tema di equità e di diritti da tutelare per tutti i minori. Per questo intendiamo proseguire il nostro lavoro con un costante confronto con i parlamentari” ha detto Lo Russo, ma il problema è che a oggi le possibilità che questa legislatura approvi una legge per sanare il pasticcio sono bassissime.

Impossibile che venga approvata una legge che regolarizzi i figli di genitori dello stesso sesso (molti di questi bimbi sono stati concepiti all’estero attraverso sistemi come il cosiddetto utero in affitto, una pratica illegale in Italia), difficile anche l’ipotesi avanzata dal deputato Andrea Giorgis che prevedrebbe una sanatoria per chi è già stato registrato in Comune. I primi a stoppare quest’ipotesi sono stati i parlamentari di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e Lucio Malan in una nota scritta assieme al capogruppo in Sala Rossa Giovanni Crosetto: “Abbiamo ribadito il nostro no alla sanatoria sul registro delle coppie omogenitoriali” sono state le loro parole. “Al contrario abbiamo chiesto la correzione al Comune di ogni atto affinché quegli ottanta bambini possano vedersi riconosciuto il diritto ad avere lo status che la legge prevede” prosegue la nota di FdI. E cioè quanto è stato ribadito dal ministero dell’Interno: “Si iscrivono nei registri la sola madre o, in mancanza della madre, il solo padre ovvero entrambi i genitori se di sesso opposto”. In ogni caso, conclude la nota, in Commissione Giustizia alla Camera è depositato il “testo di legge sull’utero in affitto reato universale che renderebbe impossibile far trovare minori in situazione di fatto inaccettabile. La strada per garantire all’anagrafe uno status certo risponde all’esigenza di tutelare il minore nel diritto di sapere da dove viene e non può essere sovrapposta alla tutela dei propri rapporti affettivi né trovare risposta in un provvedimento legislativo che sani il guaio combinato dalle amministrazioni Appendino e Lo Russo”.

Insomma, se da una parte il Pd chiede un intervento del Governo che quantomeno garantisca il riconoscimento a quegli 83 bambini, per Fratelli d’Italia la soluzione sarebbe nel senso opposto. Anche perché, spiega Montaruli allo Spiffero “è evidente che di fronte a una sanatoria solo per quegli 83 ci troveremmo di fronte a un provvedimento facilmente impugnabile secondo il principio di uguaglianza sancito dall’Articolo 3 della Costituzione”. Sarebbe il viatico per una norma che estenderebbe a tutti i figli di genitori omosessuali di vedersi riconosciuti entrambi. Ed è proprio ciò che FdI non vuole.

Un tema su cui Pd (neanche tutto) e Movimento 5 stelle oggi non avrebbero la maggioranza in Parlamento, anzi. Lo dimostra anche la presa di posizione della deputata delle Lega Elena Maccanti: “È evidente come il sindaco abbia voluto scaricare ogni responsabilità di fronte a parte del suo elettorato dopo che una sentenza e una lettera del prefetto hanno messo fine a una prassi introdotta da Appendino e proseguita dall’amministrazione Pd. Atti illegittimi adottati per sostenere una posizione ideologica, non nell’interesse ma sulla pelle dei bambini”.