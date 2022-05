SOCIAL STAR

Un decalogo per novelli Ferragnez

Online il vademecum legale per influencer. Lo scrivono gli avvocati (e politici) novaresi Giordano e Lanzo. Un settore con un giro d'affari da 280 milioni e 450mila posti di lavoro

Professione influencer. Anche i follower possono diventare un mestiere e lo sa bene chi produce quotidianamente contenuti per un pubblico selezionato: è il content creator, soggetto attorno al quale si è sviluppato un business ben consolidato, con un giro d’affari che, secondo una ricerca di DeRev Lab, in Italia nel 2021 ha raggiunto i 280 milioni di euro, il 15% in più rispetto all’anno precedente, con la creazione di 450mila posti di lavoro. Non è solo un gioco per qualche ragazzino brillante, ma un settore della digital economy con ampi margini di crescita e che, come tale, ha leggi da osservare.

Dalla privacy alla pubblicità occulta, il diritto d’espressione e i doveri sulla tutela dei minori: per districarsi in questo dedalo di leggi, che hanno subito continui aggiornamenti per rimanere al passo con l’evoluzione della tecnologia, è nato “Il diritto degli influencer. Regole e strumenti di tutela per il tuo business sui social”, un volume scritto a quattro mani da Massimo Giordano e Riccardo Lanzo. Avvocati prestati alla politica – il primo ex sindaco di Novara e assessore regionale, l’altro al suo primo mandato a Palazzo Lascaris – che hanno tra i propri clienti influencer anche molto noti come Khaby Lame, il tiktoker da oltre 130 milioni di follower. Il testo spiega norme e linee guida del settore, richiama alcune case history, traccia regole di comportamento comprensibili a chiunque voglia cimentarsi in questo mondo.

Questo volume – scaricabile gratuitamente sia in italiano sia in inglese – “costituisce un fondamentale kit di sopravvivenza sia per il giovane influencer che sta iniziando a percorrere i primi passi nel settore, sia per l’influencer che ha maturato una certa esperienza, ma non ha ancora nel suo team un legale esperto nel settore” spiegano Lanzo e Giorfano. “Proprio sotto quest’ultimo profilo – concludono i due – è importante fare una riflessione finale. Il settore legale deve sempre di più fare i conti con queste nuove realtà connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie. La lettura di queste pagine permetterà anche ai legali che vogliono conoscere il fenomeno dell’influencer marketing”.

La guida inaugura 42Talent, il progetto nato dalla partnership tra Giuseppe Vaciago e Matteo Flora, partner del team di avvocati 42LF The Innovation Law Firm, e Lanzo e Giordano, managing partner di IUS 40 Studi Legali, con l’obiettivo di offrire servizi professionali ai content creator e alle aziende che investono nell’influencer marketing.

Nel volume, che non è rivolto solo ai professionisti del web, ma anche ai curiosi che vogliono conoscere meglio un settore in continua espansione, sono raccolte anche quelle che 42Talent chiama le “dieci regole d’oro” per la professione degli influencer: dai consigli per non improvvisarsi sui social e per proteggere i propri segni distintivi, alle norme per la pubblicità trasparente, a come tutelare il consumatore, fino alla consulenza per negoziare i contratti.