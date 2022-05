A Settimo Torinese il Museo della chimica dove lavorò Primo Levi

Arriva a Settimo Torinese il MU-CH - Museo della Chimica, il primo museo interattivo dedicato alla chimica che si presta alla didattica per bambini e adolescenti. La sede è nell'ex fabbrica di vernici Siva, il cui laboratorio era diretto da Primo Levi, dopo un importante intervento di riqualificazione degli spazi. L'apertura al pubblico è prevista venerdì 1 luglio. Il Museo della Chimica è pensato in primo luogo per i bambini e bambine dai 4 ai 13 anni ed è un museo dinamico, in cui i visitatori potranno fare esperimenti chimici e mettersi in gioco. Gli obiettivi del MU-CH sono stupire, insegnare, divertire ed entusiasmare. Anche l'estetica gioca un ruolo cruciale: le installazioni sono di colori vivaci. La struttura ospiterà diverse sale. Lo spazio principale sarà quello dedicato alla mostra permanente con 28 exhibit di chimica ed esperimenti - analogici e digitali - che tutti i visitatori potranno provare: l'esposizione sarà divisa in cinque zone dedicate a un argomento differente della chimica, e sarà possibile approfondire attraverso esperimenti e installazioni interattive. Una stanza peculiare, che rispecchia gli obiettivi e il tono del MU-Ch, è il Chemical bar: un American-bar anni '80 dove al posto di cocktail vengono servite reazioni chimiche. Grazie alla collaborazione con il Centro Levi, che ha appoggiato fin dall'inizio il progetto, si potrà visitare quello che fu l'ufficio di Primo Levi, allestito con video installazioni e alcuni panel per far conoscere la vita e l'opera del grande scrittore e chimico.