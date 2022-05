Ti sorridono i monti

Dicono che… dopo il flop alle amministrative di Torino, Roberto Cermignani (per gli amici Belli Capelli) sia rimasto con un pugno di mosche in mano. L’ex consigliere provinciale dell’Italia dei valori, poi transitato di qua e di là, alle elezioni comunali si è candidato con la Lega in coppia con la senatrice Marzia Casolati, ottenendo la bellezza (!) di 141 voti. A quanto pare sarebbe stata proprio la Casolati a perorare la sua causa per la nomina a presidente del Parco Alpi Cozie, interpellando sul tema il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso. Ma anche l’interessamento della nota gioielliera esperta in bonus statali non è servito a Cermignani per ottenere l’agognata poltrona. E così da qualche giorno minaccia di fare un accesso agli atti sperando di scoprire chissà quale scheletro dietro la designazione dell’avvocato Alberto Valfrè. “Lui almeno una laurea ce l’ha” se la ridono nel partito di Salvini dove più d’uno si sta rendendo conto degli effetti collaterali di certa raccolta indifferenziata.