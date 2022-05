Italvolt: partnership con Aecom per realizzare Gigafactory

Italvolt, società fondata da Lars Carlstrom per sviluppare a Scarmagno (Torino) la più grande Gigafactory in Italia, ha siglato una partnership con Aecom, società di consulenza globale per le infrastrutture industriali. "Un ulteriore fornitore leader di settore nei servizi tecnici che entra a far parte del nostro ecosistema, sottolineando così l'enorme potenziale del nostro progetto per l'industria delle batterie a livello mondiale", commenta Carlstrom. Aecom si occuperà di ottimizzare il processo produttivo all'interno della Gigafactory, garantendo che la produzione di celle agli ioni di litio sia la più fluida e la più resiliente possibile, riducendo al minimo gli scarti durante la produzione. Aecom sosterrà inoltre Italvolt nell'individuazione delle best pratice nell'ambito dei processi di autorizzazione relativi alla Gigafactory e fornirà servizi di project management, inclusa la definizione di un pacchetto completo di politiche di approvvigionamento che riflettano l'impegno di Italvolt a essere una società best in class in termini Esg. "La partnership riflette l'impegno condiviso per la sostenibilità e la creazione di un'economia veramente circolare nella produzione e nel riciclaggio delle batterie in Europa", sottolinea Carlstrom. "Le ambizioni di Italvolt in termini di sostenibilità sono in linea con i nostri obiettivi - osserva Marc Barone, Chief Growth Officer di Aecom - siamo ansiosi di iniziare la collaborazione, così da incorporare solidi principi Esg nei loro processi di approvvigionamento, contribuendo a creare una realtà sostenibile per la comunità del Piemonte".