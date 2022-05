Cinema: ai David di Donatello vince il TorinoFilmLab

Laura Samani con Piccolo Corpo si è aggiudicata il premio Miglior esordio alla regia ai David di Donatello. La registra triestina, 33 anni, ha partecipato per due anni consecutivi ai programmi TorinoFilmLab, prima a ScriptLab nel 2017 e poi a FeatureLab nel 2018 guadagnandosi anche il premio Production Award di 40.000 euro, assegnato da una giuria di professionisti internazionali. Il film è stato presentato in anteprima lo scorso anno nella cornice della 60a Semaine de la Critique di Cannes. L'esordio di Laura Samani - prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Film (Francia) e Vertigo (Slovenia) - è un viaggio interiore, dalla realtà alla trascendenza, di una madre alla ricerca della degna sepoltura per il proprio figlio nato morto, nel Friuli di inizio '800. Il TorinoFilmLab, lab del Museo Nazionale del Cinema che forma e sostiene talenti dell'industria audiovisiva internazionale - è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MiC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino e Creative Europe - Programma Media dell'Unione Europea.