Sesa acquista Dvr, azienda torinese spacializzata in sistemi di robotizzazione

La Sesa, leader in Italia dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito il 72 per cento di Dvr, azienda Torinese specializzata in sistemi di robotizzazione. Assieme a questo accordo l'azienda ha chiuso l'acquisizione anche di Emmedi e di Evergreen. "Siamo lieti di accogliere nella nostra organizzazione le risorse umane di Dvr, Emmedi ed Evergreen con l'obiettivo di valorizzarne le competenze a beneficio della digitalizzazione dei processi della nostra clientela - ha affermato Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa.

A distanza di 2 anni dalla sua costituzione, Base Digitale Group raggiunge la dimensione di 600 risorse umane specializzate, con un obiettivo di circa Eu 100 milioni di ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2023. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di sviluppo attraverso M&a industriali bolt-on, investendo in risorse umane e competenze digitali con obiettivi di crescita sostenibile a lungo termine", ha concluso Fabbroni.