Zegna: in trimestre ricavi +25%, conferma stime 2022

Zegna continua la sua crescita, chiude il primo trimestre con ricavi pari a 377,6 milioni di euro (25,4%) e conferma le prospettive per il 2022 con una crescita dei ricavi prevista low teens (intorno al 13%, ndr) e un continuo miglioramento dell'ebitda. "Il 2022 è iniziato bene e ora sembra più difficile a causa della combinazione di incertezze geopolitiche, economiche e sanitarie. Mentre rimarremo vigili, i nostri risultati e la nostra flessibilità mi danno fiducia che siamo sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi fissati nel nostro Piano lo scorso anno e le ambizioni a lungo termine del gruppo" commenta il presidente e ceo Gildo Zegna dando appuntamento per il Capital Markets Day all'Oasi Zegna il 17 maggio.