Mattioli all'Ordine del Mauriziano

Dicono che… pur essendosi sempre occupata di pietre preziose, non sarà facile per Licia Mattioli ridare smalto a quel gioiello di casa Savoia che è la Palazzina di caccia di Stupinigi. Proprio in queste ore, infatti, l’ex presidente dell’Unione industriale di Torino, che aveva tentato l’assalto a viale dell’Astronomia, è stata nominata al vertice della Fondazione dell’Ordine Mauriziano da Palazzo Chigi. Un ruolo di prestigio quanto gravoso che la riporta in primo piano sulla scena pubblica subalpina dopo un paio d’anni sabbatici.