Teatro: morto Eugenio Allegri, per 20 anni voce di Novecento

È morto all’età di 66 anni Eugenio Allegri, attore e regista di riconosciuto talento che in carriera ha lavorato, tra gli altri, con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Vacis, Vittorio Franceschi e Leo Muscato. Il suo volto e la sua voce sono indissolubilmente legati a Novecento di Alessandro Baricco, che ha portato in scena per oltre vent'anni sui palcoscenici italiani ed europei. A darne notizia è il Teatro Stabile di Torino. "Con Eugenio Allegri scompare uno degli artisti più rappresentativi della nostra Città e della scena teatrale italiana: un talento straordinario, professionista appassionato e acclamato, uomo mite e garbato - dichiarano il presidente, Lamberto Vallarino Gancia, e il direttore Filippo Fonsatti -. Nella sua lunga e fortunatissima carriera ha esportato in tutta Italia e all'estero il nome del Teatro Stabile di Torino, conquistando anche il pubblico di Londra, Pechino e Shanghai". Nei prossimi giorni presso il Teatro Carignano verrà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto.