Sandretto Torinese dell'anno

Appuntamento questa mattina al Centro Congressi Lingotto, per la festa organizzata dalla Camera di commercio di Torino in onore dei 163 lavoratori e imprenditori di Torino e provincia insigniti del premio "Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico" e dei 255 "Diplomati eccellenti", studenti degli istituti superiori tecnici e professionali che nell'anno scolastico 2020/2021 hanno ottenuto punteggi di 100 o 100 e lode. Protagonista della mattinata, insieme ai premiati, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, che riceverà dal presidente dell'ente camerale, Dario Gallina, il Premio "Torinese dell'Anno", giunto alla 45a edizione. "Ogni anno con premio individuiamo persone che, con il loro esempio, sono di ispirazione per la nostra comunità e il nostro territorio - spiega Gallina -. Il premio va, oggi, ad una torinese che con la sua attività ci aiuta ad allenare lo sguardo verso le sfide del nostro tempo e con la sua capacità ed intraprendenza ha saputo portare Torino ai più alti livelli dell'arte contemporanea internazionale. La nostra città può contare su di lei come ambasciatrice nel mondo". La motivazione del riconoscimento a Patrizia Sandretto è "per la passione e la coerenza che in oltre 25 anni di attività l'hanno portata a raggiungere la più alta reputazione nell'ambito dell'arte contemporanea, posizionando saldamente Torino nel circuito artistico internazionale, e per la sua vocazione non solo verso il collezionismo, ma anche verso la produzione e la committenza nei confronti degli artisti più giovani. Con un approccio comunicativo originale e innovativo, in grado di avvicinare all'arte anche il pubblico più lontano, si è distinta, inoltre, per l'impegno nel campo dell'educazione e della formazione". "La nomina a Torinese dell'Anno mi rende felice e orgogliosa - commenta Patrizia Sandretto - amo la mia città, conosco il suo valore e la sua storia e ho fiducia nella sua capacità di immaginare e creare futuro. Dalla nascita della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nel 1995, dedico il mio impegno quotidiano alla sua vita culturale, convinta che l'arte contemporanea rappresenti un formidabile strumento di conoscenza, di confronto e di interpretazione del nostro mondo, sempre più complesso e plurale".

Il "Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico" giunto alla 69° edizione, è dedicato a chi ha svolto almeno 35 anni di servizio presso una stessa azienda, 35 anni di attività imprenditoriale in proprio o 50 come erede del fondatore. Oggi sarà consegnato a: 9 imprenditori eredi del fondatore, 57 imprenditori, 3 lavoratori dipendenti divenuti poi imprenditori, 17 lavoratori dipendenti oggi in pensione, 77 lavoratori dipendenti ancora in servizio "Premiamo la passione e l'orgoglio di chi con perseveranza ha fatto della propria professione un valore e un'identità personale - sottolinea ancora Gallina - le storie di vita di questi premiati costituiscono per noi un insegnamento prezioso da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni". Infine, i 255 studenti premiati, tra cui 39 con lode, provengono da istituti tecnici e professionali statali di Torino (16) e provincia (Lanzo, Carmagnola, Pinerolo, Oulx, Ivrea, Moncalieri e molti altri) che hanno aderito all'iniziativa della Camera di commercio. "Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti, cambiamenti epocali, e mentre tutto cambia è importante mantenere la capacità di sognare e di immaginare il futuro. Questo riconoscimento - conclude Gallina - è un modo per valorizzare l'istruzione tecnica e la cultura dell'imprenditorialità fin nelle scuole superiori".