Treno urta mini escavatore, lievi ferite per l'operatore

Un treno Minuetto con 48 passeggeri a bordo, che viaggiava da Biella in direzione Santhià (Vercelli), ha urtato a bassa velocità il mini escavatore di una ditta di manutenzione di Ferrovie dello Stato che stava operando parallelo ai binari. Ferito in modo lieve l'operatore ai comandi del mezzo meccanico, non si sono fatti nulla i passeggeri e il personale Trenitalia a bordo del convoglio. Il ferito è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vercelli per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, la polizia ferroviaria di Santhià, lo Spresal e personale delle Ferrovie dello Stato. Per consentire i soccorsi la linea è rimasta chiusa per circa un'ora.