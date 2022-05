Eurovision: Torino, rafforzati controlli e misure antiterrorismo

Un imponente dispositivo di sicurezza, attivo 24 ore su 24, coordinato dalla questura di Torino, con il comune sforzo di tutte le forze di polizia, in occasione dell'Eurovision Song Contest: in considerazione del rilievo internazionale dell'evento, anche alla luce dell'attuale scenario politico correlato al conflitto bellico in atto, saranno adottate le massime misure antiterrorismo e predisposti specifici dispositivi atti a contenere eventuali azioni di contestazione e di disturbo sotto il profilo dell'ordine pubblico. Due saranno le aree cittadine specificamente interessate dall'evento: piazza d'Armi, dove è ubicato il PalaAlpitour teatro della kermesse canora, e il Parco del Valentino che ospiterà l'Eurovillage, spazio collaterale e luogo di intrattenimenti e concerti paralleli allo show, operativo già da sabato 7 maggio, aperto a tutta la cittadinanza ed agli ospiti stranieri. Per assicurare il regolare svolgimento dell'evento e la contestuale sicurezza di cittadini e partecipanti, la Polizia di Stato metterà in campo le proprie risorse attraverso il contributo di tutte le sue componenti non solo con personale della provincia di Torino, ma anche con i rinforzi e gli specialisti provenienti da altre sedi.

Proprio per la dislocazione dei luoghi interessati dall'evento, entrambi in ampie aree verdi, il dispositivo di sicurezza prevederà l'ampio impiego di pattuglie a piedi e a cavallo, che potranno presidiare e perlustrare ogni zona dei siti. Il controllo del territorio in città sarà garantito dalle volanti dell'Upgsp e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Per i servizi di ordine pubblico, oltre ai Reparti Mobili, ci saranno anche i cani antiesplosivo e gli artificieri che assicureranno la sicurezza con bonifiche reiterate. Gli agenti della Polizia di frontiera aeroportuale, stradale e ferroviaria da giorni hanno rafforzato i controlli legati all'accoglienza in città dei numerosissimi appassionati provenienti da tutta Europa e i dispositivi per l'arrivo delle delegazioni degli artisti. Un importante ruolo, poi, sarà svolto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, impegnata nel prevenire eventuali attacchi informatici alle infrastrutture di rete interessate dall'evento. La regia della manifestazione sarà gestita dalla sala operativa della questura presso la quale verrà attivato il Centro interforze per la gestione della sicurezza che si avvarrà di un sistema di videosorveglianza che, per l'occasione, è stato potenziato da un considerevole numero di telecamere che monitoreranno tutte le aree interessate.