Meteo: stop temporali, con anticiclone massime a 30 gradi

Con i rovesci sparsi previsti in montagna oggi pomeriggio, si esaurisce in Piemonte la fase di maltempo che è riuscita ad alleviare in parte la siccità dei cinque mesi precedenti. Il quadro meteorologico dei prossimi giorni sarà dominato dall'anticiclone delle Azzorre, senza precipitazioni e caldo quasi estivo; in pianura le massime sfioreranno i 30 gradi. In forte ascesa la quota dello zero termico che raggiungerà i 3.700 metri di altitudine.