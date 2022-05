Treni diretti Biella-Torino, scende in campo la Regione

Svolta sulle corse ferroviarie dirette Biella-Torino con l'entrata in funzione dell'elettrificazione della linea Biella-Santhià. La conferma dal Tavolo Ferrovie Biellesi che si e' riunito oggi nella sede della Provincia di Biella con la partecipazione dei parlamentari del territorio, dei rappresentanti della Regione Piemonte e di enti pubblici e privati, nonché dei referenti delle associazioni che rappresentano i pendolari. È emersa la volontà condivisa da tutti di adoperarsi affinché Biella possa avere collegamenti diretti con Torino in numero adeguato, come avviene per le altre città capoluogo di provincia. Con questa prospettiva verrà calendarizzato un incontro con il Presidente della Regione Alberto Cirio per evidenziare le esigenze espresse dal territorio in tema di trasporto ferroviario.