Consigliera bocciata

Dicono che… l’elezione a vicepresidente della Terza Commissione a Palazzo Lascaris rappresenti poco più di una consolazione per Sara Zambaia che a marzo scorso aveva tentato il colpo gobbo, cercando di stabilirsi in Regione Piemonte “a tempo indeterminato”, nel senso letterale del termine. E invece, al concorso per diventare funzionario dell’ente, la consigliera leghista non ha superato neanche la prova preselettiva per accedere allo scritto, subendo subito l’onta dell’esclusione. Un’uscita di scena che tuttavia non ha placato le critiche riguardo l’inopportunità che un eletto provi a farsi assumere nell’ente che amministra proprio mentre è in corso di svolgimento il suo mandato.