Fondi Ue, 176 milioni per la sostenibilità nella regione alpina

Promuovere sostenibilità e innovazione della regione alpina nel periodo 2021-2027, grazie a due programmi Interreg del valore di 176 milioni di euro. Li ha annunciati oggi la Commissione europea. In particolare, il programma "Spazio alpino", che coinvolge anche l'Italia, riceverà un contributo Ue di 107 milioni di euro per investimenti nelle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura sostenibile, della bioeconomia e della silvicoltura. Il programma Interreg Francia-Svizzera otterrà invece 69 milioni di euro per concentrarsi sulla neutralità del carbonio, la transizione ecologica, la competitività, la mobilità sostenibile, il turismo, la cultura e infine la riduzione degli ostacoli al confine nel campo dell'apprendimento permanente. La commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, ha sottolineato che "le Alpi e le Prealpi sono una regione magnifica ma anche particolarmente fragile", che "si è surriscaldata il doppio della media mondiale dalla fine del 19esimo secolo". "Questi programmi aiuteranno la regione alpina ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e sosterranno la transizione verde. Inoltre, promuoveranno l'innovazione e la digitalizzazione per rendere la regione alpina più competitiva", ha aggiunto Ferreira.