Incidenti stradali: schianto sulla Milano-Torino, 4 morti

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'A4 Milano-Torino poco prima dell'uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un'auto. Tra le 6 persone coinvolte, quattro sono morte e due sono ferite gravemente. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni.